Водитель одним ударом нокаутировал противника в ходе дорожного спора

В Великих Луках дорожный конфликт между водителями закончился нокаутом. В результате в обыденный спор пришлось вмешаться полицейским.
Причина произошедшей 5 февраля на Холмской улице стычки остается неизвестной. По предварительной версии, один водитель подрезал другого, но обычным в такой ситуации гудком дело не ограничилось — мужчины перекрыли дорогу и отправились поговорить с глазу на глаз.
Беседа оказалась предельно короткой — владелец Audi после оскорбительной реплики в свой адрес одним ударом нокаутировал визави. Все произошло на глазах супруги пострадавшего, которая в этот момент снимала видео. Хулиган оттащил противника в сторону, а сам уехал. Впрочем, вскоре он уже давал показания в отделении.
В настоящее время пострадавший проходит обследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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