Диетологи назвали продукты для ежедневного употребления

Диетологи назвали простые и недорогие продукты, которые способны не только благотворно повлиять на фигуру, но и укрепить здоровье. Специалисты по питанию утверждают, что их нужно есть каждый день.

В состав орехов входят растительные белки, клетчатка, ненасыщенные жиры, которые необходимы для правильной работы сердца. Каждый день рекомендуется съедать горсть разных сортов орехов – грецкие, бразильские, фундук, кешью, арахис, миндаль. Также врачи советуют включить в ежедневный рацион базилик, шпинат, листовой салат, так как зелень способствует медленному старению. Один стакан съеденной клубники, малины, ежевики, черники помогут сохранить память и когнитивные способности, поскольку ягоды богаты витамином С и клетчаткой. После 40 лет стоит каждый день съедать авокадо. В нем содержится витамины, необходимые для нормальной работы сердца, сосудов и здоровья костей. Чтобы держать под контролем уровень сахара в крови и холестерин, нужно употреблять фасоль. Она — лучший источник клетчатки, растительного белка, цинка, витамина В, железа. Ежедневная порция овсянки поможет снизить холестерин. В состав яиц входит холин, необходимый для здорового развития плода в утробе матери. Он помогает усвоению полезных веществ, например, витаминов группы В, D, омега-3 жирных кислот. Лосось — чемпион по содержанию омега-3. При регулярном его употреблении снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В ежедневный рацион следует включить чечевицу, лук, сухофрукты. Эти продукты помогут сохранить здоровье сердца, сосудов, костей, глаз.

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