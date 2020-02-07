В 2019 году в России собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе

В 2019 г. в РФ собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
"Мы с вами в прошлом году, по данным регионов России, собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе. Соответственно, мы понимаем, что это достаточно мощный прирост, свыше 7 млн тонн по сравнению с предшествующим годом. И, тем самым, реально понимаем, что та тенденция, к которой мы все стремимся, а это к 2025 г. выйти на 140 млн тонн зерновых и в пределах 27 млн тонн масличных культур, это вполне реальная задача", — отметил Хатуов, сообщает РИА "Новости".
Такая задача продиктована не только" теми посылами, которые поставил президент Российской Федерации, но и поисками маржинальности, доходности, расширения производственных мощностей, технических свершений в ряде определенных отраслей", заключил Хатуов.
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