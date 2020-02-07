Google впервые раскрыла доходы YouTube. Они составили $15 млрд за 2019 год

Google впервые раскрыла доходы YouTube. Они составили $15 млрд за 2019 год

07.02.2020, 11:30, Новости дня

Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube в финотчетности холдинга Alphabet за четвертый квартал 2019 года. Платформа принесла более $15 млрд за прошлый год. Об этом сообщается в отчете о доходах владельца Google компании Alphabet

Как пишет The Verge, это первое раскрытие выручки YouTube за почти 14 лет с 2006 года, когда Google купила видеосервис за $1,65 млрд. 

Согласно отчету, YouTube заработал $15 млрд в 2019 году, что составляет 10% от всего дохода Google. Эти цифры делают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз большим, чем Facebook, уточняет The Verge. В 2018 году выручка видеохостинга составила $11,1 млрд, а в 2017 – $8,1 млрд.

Кроме того, Google сообщил, что подписками Premium и Music Premium пользуются более 20 млн человек. Выручка от них в отчетности входит не в результаты YouTube, а в раздел «прочее».

В январе издание «Бизнес.Цензор» проанализовало законопроект №2634 об обложении налогами соцсетей и интернет-серивисом и выяснило, что это может привести к подорожанию электронных услуг крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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