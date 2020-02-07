Стало известно о госпитализации Гаркалина

Стало известно о госпитализации Гаркалина

07.02.2020, 11:30, Новости дня

В одну из московских больниц доставлен 65-летний народный артист РФ Валерий Гаркалин.

По данным телеканала Рен ТВ, в больницу артиста доставили из собственного дома после того, как у него началась одышка. Медики диагностировали у Гаркалина пневмонию.

Это не первая госпитализация артиста. Зимой 2018 года Гаркалин также был госпитализирован в реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии. Его дочь сообщала, что у артиста диагностировали воспаление легких.

Валерий Гаркалин – советский и российский актер театра и кино. В 2000 году он удостоился звания заслуженного артиста России, в 2008 получил звание народного артиста России. Гаркалин известен ролями в картинах «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».



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