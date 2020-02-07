Американские военные ликвидировали главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» аль-Райми

Американские военные ликвидировали главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» аль-Райми

07.02.2020, 11:30, Новости дня

Американские военные по указанию президента Дональда Трампа провели контртеррористическую операцию в Йемене, в результате которой был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» Касим аль-Райми. Об этом Белый дом сообщил 6 февраля.

В администрации президента США назвали аль-Райми основателем организации и «правой рукой» главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. 

«Под руководством Райми «Аль-Каида на Аравийском полуострове» совершала акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене, стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты», – отметили в Белом доме.

В США считают, что гибель аль-Райми ослабит и «Аль-Каиду на Аравийском полуострове», и глобальную организацию террористов.

Никаких подробностей спецоперации в Белом доме не сообщили.

Фото: ЕРА

О смерти аль-Райми телеканал Al Arabiya сообщил еще 31 января. По его данным, террорист был убит при помощи авиаудара.

Аль-Райми стал лидером отделения международной террористической организации «Аль-Каида» в Йемене в июле 2015 года.

Аль-Райми вступил в ряды «Аль-Каиды» еще подростком и проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей в Афганистане. Он входил в состав специальной группы, которая выполняла специальные указания бен Ладена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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