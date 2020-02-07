Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

07.02.2020, 11:30, Новости дня

У 65-летнего актера Валерия Гаркалина диагностировали пневмонию. Он был госпитализирован из дома с одышкой бригадой скорой помощи. На несколько дней он помещен в стационар для лечения воспаления легких. Других проблем со здоровьем у него пока не выявлено.

В 2008 году на гастролях в Клайпеде у Гаркалина случился инфаркт, напоминает 5-tv.ru. А через несколько месяцев после этого у актера случился повторный инфаркт. Актер перенес отрыв тромба и клиническую смерть. В 2009 году актер похоронил скончавшуюся от онкологического заболевания любимую супругу Екатерину и пообещал больше никогда не связывать себя узами брака. Екатерина скрывала страшный диагноз от мужа, чтобы не помешать его восстановлению.

В фильмографии Валерия Гаркалина более восьми десятков картин. Наиболее известные среди них – "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Бедная Саша", "Андерсен. Жизнь без любви".

Источник: Вести



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