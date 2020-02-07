«Лучше продаются» — на «1+1» объяснили, почему мелодрамы снимают на русском языке

Украинский телеканал «1+1» объяснил, почему он выпускает комедийные сериалы исключительно на украинском языке, а мелодрамы — на русском. Как передаёт «СТРАНА», продюсер канала Алёна Еремеева заявила, что мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Кроме того, украиноязычный контент сложнее продавать за рубеж.



Reuters

На телеканале «1+1» объяснили, почему они снимают комедии на украинском языке, а мелодрамы на русском. Как пишет «СТРАНА», продюсер сериалов и фильмов телеканала Алёна Еремеева рассказала, что украиноязычный продукт пока не так хорошо продаётся, как хотелось бы.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее даётся для этого жанра. Артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке. Это увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет. С комедиями на украинском проще», — сказала она во время презентации нового сезона телеканала.

Также, по мнению канала, украиноязычные сериалы сложнее продавать за рубеж.

«Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи.

Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском», — заявил на презентации генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий.

«Нам очень нравится писать на украинском языке, производить продукт на украинском. Но украиноязычный продукт пока не так хорошо продаётся, как хотелось бы», — добавила Еремеева.

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