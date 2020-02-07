Трамп высмеял Пелоси, порвавшую листы с президентской речью

Трамп высмеял Пелоси, порвавшую листы с президентской речью

07.02.2020, 11:28, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в Twitter высмеял спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Он опубликовал видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси", смонтированное из съемки его выступления в конгрессе.

На видео Трамп обращается к военным, а его речь сопровождается кадрами, на которых Пелоси разрывает листы с президентской речью.

pic.twitter.com/QhTWvcY4Ke

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Трамп выступил с посланием о ситуации в стране 5 февраля. При этом он отказался пожать руку Пелоси – представительнице демократической партии. По завершении его выступления спикер порвала листы с текстом речи, а после раскритиковала обращение президента.

Президент США обратился к американцам на фоне импичмента, которого добивались демократы во главе с Пелоси. Впрочем, американский сенат оправдал Трампа.

Демократы обвиняли президента в том, что он затягивал процесс предоставления военной помощи Украине, требуя от своего украинского коллеги Владимира Зеленского ответную услугу. Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование против его политического оппонента Джо Байдена.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика