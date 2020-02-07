Трамп высмеял Пелоси, порвавшую листы с президентской речью

Президент США Дональд Трамп в Twitter высмеял спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Он опубликовал видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси", смонтированное из съемки его выступления в конгрессе.
На видео Трамп обращается к военным, а его речь сопровождается кадрами, на которых Пелоси разрывает листы с президентской речью.
pic.twitter.com/QhTWvcY4Ke
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020
Трамп выступил с посланием о ситуации в стране 5 февраля. При этом он отказался пожать руку Пелоси – представительнице демократической партии. По завершении его выступления спикер порвала листы с текстом речи, а после раскритиковала обращение президента.
Президент США обратился к американцам на фоне импичмента, которого добивались демократы во главе с Пелоси. Впрочем, американский сенат оправдал Трампа.
Демократы обвиняли президента в том, что он затягивал процесс предоставления военной помощи Украине, требуя от своего украинского коллеги Владимира Зеленского ответную услугу. Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование против его политического оппонента Джо Байдена.
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