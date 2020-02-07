Трамп высмеял Пелоси, порвавшую листы с президентской речью

Президент США Дональд Трамп в Twitter высмеял спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Он опубликовал видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси", смонтированное из съемки его выступления в конгрессе.

На видео Трамп обращается к военным, а его речь сопровождается кадрами, на которых Пелоси разрывает листы с президентской речью.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Трамп выступил с посланием о ситуации в стране 5 февраля. При этом он отказался пожать руку Пелоси – представительнице демократической партии. По завершении его выступления спикер порвала листы с текстом речи, а после раскритиковала обращение президента.

Президент США обратился к американцам на фоне импичмента, которого добивались демократы во главе с Пелоси. Впрочем, американский сенат оправдал Трампа.

Демократы обвиняли президента в том, что он затягивал процесс предоставления военной помощи Украине, требуя от своего украинского коллеги Владимира Зеленского ответную услугу. Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование против его политического оппонента Джо Байдена.

Источник: Вести

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