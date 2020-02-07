Российские ученые разработали маску, способную убивать вирусы и самоочищаться

Российские ученые разработали специальный материал для медицинских масок, способный убивать вирусы.
Материал был создан в новосибирском Институте химии твердого тела и механохимии, пишет издание "Наука в Сибири". Он состоит из мельтблауна (синтетического нетканого материала из очень тонких полипропиленовых микроволокон) и наносеребра.
Такие маски убивают вирус гриппа А, стафилококк и кишечную палочку Escherichia coli. При длительном контакте эффективность этого материала даже увеличивается. Испытания с коронавирусом 2019-nCoV еще не проводились, но ученые считают, этот такие маски будут эффективны и против него.
Маски могут работать в течение десяти часов и даже способны самоочищаться, однако все-таки рекомендуется их менять каждые полтора-два часа. Российские ученые находятся в контакте с китайскими коллегами и готовы предоставить им материал для испытаний, если они попросят.
Между тем ФАС зафиксировала повышение цен на медицинские маски почти во всех регионах страны. А лидером по повышению цен в оптовой продаже стала Адыгея – там маски подорожали в 15 раз, передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на маски и противовирусные препараты.
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