Гаджеты: Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

Китайский производитель Realme официально анонсировал смартфон Realme C3. Он оценен как устройство начального уровня, но при этом оснащается ёмким аккумулятором, просторным экраном и — впервые в этой категории устройств — производительным восьмиядерным процессором с «большими» ядрами ARM Cortex-A75.

Realme C3 работает на чипе MediaTek Helio G70, производимом по 12-нанометровому технологическому процессу. У кристалла восемь ядер: два мощных Cortex-A75 (2 ГГц) и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (1,7 ГГц). Как отмечает Android Authority, с такой начинкой Realme C3 в однопоточных вычислениях (именно такие преимущественно востребованы в играх) будет даже мощнее, чем оснащённый Qualcomm Snapdragon 655 прошлогодний Realme 5.

В Helio G70 включен графический ускоритель Mali-G52 MC2, который позволит без проблем играть в современные игры — учитывая низкое разрешение 6,5-дюймового дисплея (HD+), «тормозов» быть не должно. Базовая версия Realme C3 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти оценена в Индии, где и была впервые представлена, в 6999 рупий (примерно 98 долларов или 6250 рублей по текущему курсу), а продвинутая (4/64 ГБ) — в 7999 рупий (~7125 рублей).

Расширить встроенную память смартфона можно за счёт карт microSD ёмкостью до 256 ГБ, устанавливаемых в выделенный слот (есть ещё два отдельных слота для SIM-карт). А вот заряжать аккумулятор на 5000 мА*ч предстоит через устаревающий порт microUSB. Смартфон оснащается 12-мегапиксельной тыловой камерой с дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины для «портретного» режима, а также 5-мегапиксельной селфи-камерой, встроенной в каплевидный вырез в верхней части дисплея.

Как и большинство других смартфонов в этой ценовой категории, Realme C3 не получил интерфейса NFC и поддержки Wi-Fi даже актуальной 5-й версии (адаптер поддерживает только стандарт 802.11b/g/n и не сможет подключаться к сетям в диапазоне 5 ГГц). Зато есть Bluetooth 5.0 и Android 10, «украшенный» фирменной оболочкой ColorOS 7.0. Продажи устройства в Индии стартуют 14 декабря, для других рынков цена и дата поступления в магазины пока не объявлены.

