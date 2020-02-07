В Челябинске загорелся мебельный склад

В Челябинске загорелся одноэтажный мебельный склад на Копейском шоссе. На место ЧП прибыла бригада пожарной службы.

По данным телеканала «360», площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет РИА ФАН.

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