Посол рассказал о сложной эвакуации россиян из Уханя

На отдельных этапах эвакуации россиян из провинции Хубэй и города Ухань сотрудники посольства работали почти круглосуточно, в итоге удалось установить контакт со всеми российскими гражданами, рассказал посол РФ в Китае Андрей Денисов.

«Для эвакуации приходилось арендовать у китайцев в Ухане автобусы для наших людей, и буквально как операторы лунохода по лунной поверхности его ведут, так и наши сотрудники здесь в здании консульского отдела посольства в Пекине буквально вели эти автобусы в этих тяжелых условиях, минуя разного рода блокпосты, карантинные посты», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По его словам, на территории Уханя люди живут компактно, а в провинции Хубэй многие жили на расстоянии 400-500 километров.

«Первые автобусы в самые дальние пункты выехали рано утром в понедельник 3 числа, задача была доставить к вечеру 4 февраля, и с этой задачей справились, по пути не потеряли ни одного человека», – сообщил Денисов.

Он добавил, что всех россиян доставили примерно в одно время. Этой работой занимались двое сотрудников посольства, которые добровольно вызвались отправиться в эпицентр коронавируса. В настоящее время они находятся на пути обратно и по возвращении в дипмиссию обязаны будут пройти карантин.

Денисов подчеркнул, что участие российского посольства в эвакуации граждан РФ дало возможность проверить готовность дипломатов действовать в кризисных условиях.

«Не скрою, операция оказалась очень сложной, но это тот случай, когда сложность во благо, потому что ситуация позволила нам протестировать собственные мобилизационные способности», – рассказал дипломат.

По его словам, из провинции Хубэй удалось вывезти всех пожелавших это сделать российских граждан. При этом ряд других государств проявили не такой тщательный подход, «там продолжают оставаться десятки и даже сотни представителей иностранных государств».

Денисов выразил острожный оптимизм, указав, что неделю назад сравнялось число выздоровевших и погибших, а потом первая цифра стала расти. Сегодня показатель излечившихся за сутки почти в пять раз превышает количество погибших за это же время.

По его мнению, борьба в коронавирусом в Китае стала своеобразным актом патриотизма.

«Мы же видим, что принимаются весьма серьезные меры, в Китае фактически объявлена мобилизация медицины, медицинского корпуса, очень помогает китайская армия, для китайского народа, и мы смотрим на это с большой человеческой симпатией, это стало таким актом патриотизма для молодежи, для волонтеров», – сообщил дипломат.

Одновременно с тем он подчеркнул, что жесткие меры властей КНР для сдерживания коронавируса в Хубэе оправданы, поскольку это зона заражения и эпицентр эпидемии.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.





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