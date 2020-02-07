Динамика коронавируса на 7 февраля: свыше 30 тысяч заболевших

Более 1600 человек поправились.

Число инфицированных коронавирусом к 7 февраля превысило отметку в 30 тысяч и достигло 31493 человека, из них в Китае – 31223 человека.

От последствий заболевания скончались 638 человек (вчера в списке вируса было 565 жертв). Выздоровели 1604 человека – плюс 406 человек ко вчерашним данным. Таким образом, последние дни число выздоровевших растет, а показатели смертности держатся примерно на одном уровне.

Главной ареной «боевых действий» коронавируса остается Китай. Власти ведут жесткую политику ограничения контактов заболевших. В карантин отправляют даже силком.

Напомним, что накануне одной из жертв распространения вируса стал китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о возможной угрозе вируса. Тогда его вызвали в полицию и заставили подписать документ о неразглашении. В январе Верховный суд Китая признал, что Ли Вэньлян был прав.

Несмотря на свой медицинский профиль, врач отправился помогать заболевшим. От них он заразился и 6 февраля умер.

Врачам в Китаев сейчас в целом приходится очень несладко, это видно по их лицам – СМИ опубликовали портреты медиков после рабочей смены.

В России пока известно о двух случаях заболевания. Глава ЛДПР Владимир Жириновский накануне предложил отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы ограничить распространение вируса. Он сообщил, что в его партии при встрече уже никто не обнимается в целях безопасности.

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