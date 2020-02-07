Когда и сколько: россиянам раскрыли все доходы Мишустина

Все доходы бизнеса премьер-министра задекларированы.

Весь свой доход, который заработал новый глава правительства Михаил Мишустин до поступления на государственную службу, задекларирован. Впрочем, как и заработки его семьи. Положить конец домыслам и слухам по поводу несметных миллионов высокопоставленного чиновника решили в РБК и направили запрос в группу группе UFG, где Мишустин был ключевым руководителем до 2010 года. Управляющий партнер UFG Полина Герасименко привела следующие данные: Мишустин заработал в 2009 году 79 миллионов рублей. При этом Герасименко обратила внимание, что большую часть составили бонусы, которые тогдашний руководитель получил от сделок, а они от удачных сделок бывают гораздо выше зарплаты сотрудника. Также сообщается, что по инициативе Мишустина был образован семейный траст, который в 2010 году перешел к супруге нынешнего премьера — Владлене Мишустиной. Причиной стал переход руководителя на госслужбу. За три года общий доход от траста составил $11,55 млн. Закон «О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей», принятый правительством в 2013 году поставил семью Мишустиных перед выбором. И тогда его супруга передала траст сестре и матери нынешнего премьер-министра Луизе Мишустиной и Наталье Стениной. По данным деклараций, с 2013 по 2015 г.г. доходы первой выросли на $11,9 млн, а второй — $10,1 млн. В 2019 году активы траста были проданы. Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, а уже 16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина главой кабинета министров.

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