Японцы продолжают покушаться на Курильские острова

По мнению экспертов, вслед за Токио свои территориальные претензии озвучит и Китай

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией. По заявлению Абэ, необходимо продолжать работу по поиску приемлемого для обеих сторон решения. Он признал значимость укрепления дружеских отношений между Россией и Японией.

«Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — заявил японский премьер.

Напомним, что РФ и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Ключевой проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу в свою очередь на Съезде за возвращение северных территорий заявил о том, что Япония хочет в этом году еще более расширить отрасли совместной экономической деятельности на «северных островах» — так в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

«Мы с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — сказал глава МИД Японии. министр иностранных дел Японии.

По мнению политолога Сергея Журавского, РФ на сегодняшний день представляется привлекательной с точки зрения своих территорий. Он полагает, что ситуация с Курильскими островами является «крайне тревожным сигналом».

«Нельзя исключать того, что Москва на определенных условиях передаст Японии эти территории. Однако, если это произойдет, то это будет означать, что процесс торговли землями можно будет считать запущенным», — заявил «Блокноту» Журавский. Он предположил, что следующий раздел территорий может быть инициирован Китаем.

В случае передачи Курильских островов Японии атомный флот России будет заблокирован, опасается глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. По его мнению, благодаря четырем островам РФ контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом. Именно это дает доступ российским подводным лодкам в открытое море. Так, по словам Жилина, если острова будут переданы японской стороне, то там сразу же появятся американские военные. №С большой долей вероятности, они перекроют пролив для нашего флота», — сказал Жилин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет