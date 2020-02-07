Бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность в Госдуме

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев займет должность в Госдуме

07.02.2020, 11:24, Новости дня

Ранее возглавлявший Воронежскую область чиновник станет зампредседателя нижней палаты парламента.

Бывший вице-премьер России Алексей Гордеев после увольнения без работы не остался – он сядет в кресло вице- спикера Государственной думы. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Гордеев приступит к работе после того, как на следующей неделе сдаст свои полномочия Геннадий Кулик.

Неверов отметил логичность этой преемственности, так как Гордеев был учеником Кулика, будучи при нем заместителем министра сельского хозяйства.

Неверов уточнил, что вопрос об отставке Кулика будет рассматриваться 10 февраля на Совете Государственной Думы. А на следующий день, скорее всего, парламентарии рассмотрят вопрос о трудоустройстве бывшего вице-премьера. В случае положительного решения 65-летний Гордеев сможет приступить к выполнению своих обязанностей в конце февраля.

Основания отправиться в Госдуму у Гордеева были – на выборах в действующий созыв в 2016 году он возглавлял региональную группу № 24 списка «Единой России». Однако окончательно вопрос прояснится на следующей неделе. После отставки Гордееву и раньше пророчили высокие посты в госсистеме – СМИ писали о возможном назначение чиновника губернатором Липецкой области, Белгородской области, сенатором и полпредом в ЦФО.



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