В Томске стреляющего из пистолета по дворникам пенсионера сняли на видео

Мужчину задержали, но затем отпустили.
В Томске недовольный уборкой снега 67-летний пенсионер открыл огонь по рабочим. Мужчину задержали, но потом отпустили.
Пожилой житель по имени Геннадий возмутился тем, что снег падает ему во двор с соседнего здания – коммунальщики чистили крышу городской стоматологии. Пенсионер решил навести порядок.
Он вышел с пистолетом на улицу и сделал выстрел в сторону рабочего под испуганные крики соседки.
«Предупредительный делаю в воздух. Следующий будет в тебя!» – заявил пожилой мужчина.
К месту ЧП приехала полиция, Геннадия забрали, но потом, удостоверившись, что разрешение у него есть и никто не пострадал, его отпустили, проведя беседу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Совфеде дали старт конкурсу «Моя страна – моя Россия» / 2 декабря
- Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа / 31 декабря
- Роберт О’Брайен: Россия продолжает представлять угрозу интересам США / 5 февраля
- Трамп и Лавров провели переговоры в Белом доме / 11 декабря
- Немецкий журналист — станет ли ЕС игрушкой США и Китая в 2020 году — зависит от Германии / 6 января
- В Киеве полицейские устроили массовую проверку документов возле мечети – муфтий / 31 января
- Зеленский назначил свою супругу в совет, который возглавляла жена Порошенко / 14 января
- Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало» / 5 февраля