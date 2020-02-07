В Томске стреляющего из пистолета по дворникам пенсионера сняли на видео

Мужчину задержали, но затем отпустили.

В Томске недовольный уборкой снега 67-летний пенсионер открыл огонь по рабочим. Мужчину задержали, но потом отпустили.

Пожилой житель по имени Геннадий возмутился тем, что снег падает ему во двор с соседнего здания – коммунальщики чистили крышу городской стоматологии. Пенсионер решил навести порядок.

Он вышел с пистолетом на улицу и сделал выстрел в сторону рабочего под испуганные крики соседки.

«Предупредительный делаю в воздух. Следующий будет в тебя!» – заявил пожилой мужчина.

К месту ЧП приехала полиция, Геннадия забрали, но потом, удостоверившись, что разрешение у него есть и никто не пострадал, его отпустили, проведя беседу.

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