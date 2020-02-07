США обдумывают санкции в отношении «Роснефти» за работу в Венесуэле, но пока опасаются их вводить, поскольку это может спровоцировать скачок цен на нефть и хаос на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как указывает агентство, подобный сценарий уже был реализован с «РусАлом». Тогда помимо самой компании пострадали и ее клиенты по всему миру, и рынок в целом. Несмотря на то, что ограничительные меры против «РусАла» так и не вступили в силу полностью, рост цен на алюминий достигал 20%.

В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении «Роснефти» из-за увеличения объемов торговли нефтью из этой страны. На этой неделе советник по нацбезопасности президента Трампа Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью «Роснефти» в Венесуэле.

Как заявляли в «Роснефти», поставки в рамках предоплаченных до введения санкций в отношении Каракаса контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями. Компания настаивает, что любые попытки ограничить «Роснефть» в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны.

Напомним, Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис, и ситуация обострилась после того, как в январе прошлого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет