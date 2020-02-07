Роскачество составило рекомендации для борьбы с детской игровой зависимостью

Роскачество составило рекомендации для помощи россиянам, столкнувшимся с детской игровой зависимостью. Специалисты организации полагают, что их советы помогут справиться с вредной привычкой и направить энергию в «верное русло».

Родителям детей, проводящих много времени за компьютерными играми, рекомендуют прибегнуть к методу договоренности. Так, ребенку можно предложить сначала сделать все уроки, которые ему задали в школе, после чего он может провести за компьютером какое-то время.

Чаще всего дети играют в компьютерные игры, чтобы высвободить накопившуюся энергию. Поэтому Роскачество советует отправить их в кружки или секции, где им смогут привить различные навыки, которые позволят отвлечься от компьютерных игр.

Если перечисленные методы не помогают, а ситуация стала запущенной, то родителям советуют обратиться за помощью к детскому психологу. Кроме того, взрослые на своем примере могут показать, что нет необходимости тратить свободное время за компьютером или телефоном. Но для этого от них самих требуется отказаться от использования различных гаджетов, чтобы уделять больше времени своим детям.

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