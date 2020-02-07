Алексей Панин: «Вместо дворянских сперматозоидов у европейцев лучше позаимствовать мозги»

Отечественный киноактёр Алексей Панин, известный многим своими эпатажными поступками и высказываниями, прокомментировал слова историка моды Александра Васильева о том, что РФ не помешают «завозные дворянские сперматозоиды». Артист не согласен с таким мнением, отметив, что у европейцев лучше «позаимствовать мозги».
По мнению Алексея Панина, сперматозоидов в стране вполне достаточно, поэтому увеличивать количество красивых мужчин таким способом не стоит. При этом «часть мозга» у европейцев можно бы позаимствовать, так как именно это более ценно для россиян. Артист особо отметил, что он говорит о «заимствовании» с иронией, поэтому не нужно всё и всегда воспринимать буквально.
Ранее Александр Васильев вспомнил о словах Жана-Поля Готье, сказавшего, что в РФ мало красивых мужчин, в чём он лично видит вину уничтоженного в период репрессий генофонда. Историк моды в качестве варианта предложил завезти в страну «сперматозоиды дворян», но при этом отметил: россиянки в мужчинах больше ценят не «длинные ноги или пальцы», а рост, силу, выносливость и работоспособность.
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