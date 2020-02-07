Эстония намерена расследовать обстоятельств крушения российского траулера

Департамент водных путей сообщения Эстонии проведет расследование обстоятельств крушения российского рыболовного траулера «Понгома» (порт приписки – Приморск), произошедшего у берегов республики в ночь на пятницу, сообщила пресс-секретарь департамента Мадле Пуусепп.
«Расследование пройдет обязательно, потому что это серьезное морское бедствие, произошедшее в акватории Эстонии», – передает ТАСС слова Пуусепп.
Напомним, ранее сообщалось, что российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семерых членов экипажа спасли.
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