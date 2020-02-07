«В прессе пишут полный ужас». Российская гимнастка опровергла информацию о попытке суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла информацию о попытке суицида, видеообращение было опубликовано 6 февраля на странице в Instagram тренера Александры, Анны Дьяченко.
«Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться, со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас и неправду. У меня просто нет слов», – сказала Солдатова.
По словам девушки, она делала завтрак и порезалась.
«Такое бывает: ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Я еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Я предупредила тренера, что опоздаю, заехала в больницу и на этом вся история закончилась. А тут пишут такой ужас», – сказала гимнастка.
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6 февраля российский ресурс «Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатова была госпитализирована после попытки суицида.
Российская гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира (2014-го, 2015-го и 2018 годов), а также трехкратной обладательницей золотых медалей чемпионата Европы (2015-го, 2017-го и 2019 годов).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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