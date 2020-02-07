Скриптонит жестоко обошёлся с Клавой Кокой

Популярная певица Клава Кока на днях выпустила кавер на новую песню известного реп-исполнителя Скриптонита. На что получила резко негативную реакцию.

Певица исполнила под гитару трек «Москва любит». Скриптонит жёстко ответил «Девочка, пой свои песни».

Клаву Коку задел такой комментарий. Сначала певица удалила пост с кавером в инстаграме, а потом и видео на ютуб канале. В ответ на слова Скриптонита она выложила селфи с улыбкой, которое подписала :» Моё выражение лица, когда говорят девочка пой свои песни))) «.

Фанаты обоих исполнителей встали на сторону Клавы Коки. Аудиторию искренне удивил негатив с которым отнесся Скриптонит к каверу.

Скандально известная популярная блогер и исполнительница Инстасамка также не упустила возможности «уколоть» Клаву. Она в довольно резкой форме заметила, что Кока слишком расстроилась из-за негативной реакции Скриптонита.

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