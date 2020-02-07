Netflix представил миру дебютный тизер нового сериала «Мне это не нравится».

Скоро мы увидим новую экранизацию от Netflix про девочку-подростка. Снят сериал по комиксам Чарльза Форсмана.

Эта история рассказывает нам о 15-летней Синди, которая только с виду кажется обычной школьницей. На самом деле внутри девочки хранится нечто большее. Сейчас Синди переживает не лучший период из-за смерти отца и безответной любви. Масла в огонь подливают специфические телепатические способности, причинчющие девушке нестерпимую боль.

Главные роли в сериале, сыграют София Лиллис и Уайатт Олефф до этого снимавшиеся в последней части культового ужастика «Оно». Режисером «Мне это нравится» стал уже знаменитый благодаря предыдущей работе «Конец ***го мира» — Джонатан Энтвистл. Свою продюсерскую помощь в том числе представят и авторы «Очень странных дел».

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