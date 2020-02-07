В США заявили об отказе Израиля от аннексий до парламентских выборов

Власти Израиля пообещали отказаться от распространения суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу Иордана до проведения повторных парламентских выборов 2 марта, сообщил старший советник президента США Джаред Кушнер.
Кроме того, Кушнер заявил, что ответственность за эскалацию напряженности в регионе после публикации плана Трампа по ближневосточному урегулированию лежит на властях палестины, передает ТАСС.
Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Глава ПНА Махмуд Аббас отверг предложение США и заявил о разрыве Палестиной всяческих отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.
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