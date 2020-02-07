Актеры МХАТ имени Горького потребовали компенсацию с худрука

Актеры МХАТ имени Горького потребовали взыскать с художественного руководителя театра Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию, сообщил источник из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается иск актеров.

«Актеры Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н. требуют взыскать с Боякова по 10 тыс. рублей каждый в качестве компенсации морального вреда и прекратить творческую дискриминацию», – передает ТАСС текст искового заявления судьи Юлии Зенгер.

Истцы также требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина в начале декабря 2018 года была назначена на специально введенную должность президента театра, а на ее прежнее место руководителя МХАТ имени Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.

В июне артисты МХАТ им. Горького попросили вернуть Дорониной реальные полномочия.

В ноябре Доронина попросила президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе.

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