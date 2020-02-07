ВОЗ: число заболевших коронавирусом в Китае снизилось впервые с начала вспышки

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в Китае снизилось впервые с начала вспышки

07.02.2020, 11:09, Новости дня

Врачи в Китае впервые зафиксировали снижение числа новых заболевших коронавирусом, но говорить о пике болезни пока рано, сообщил на брифинге в Женеве исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

«Пока очень рано делать предположения о пике заболевания, однако мы рады, что сегодня – первый день, когда общее количество подтвержденных случаев в Китае снизилось. Но пока рано делать какие-либо предположения. Мы все еще в самой середине интенсивной вспышки», – сказал он.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что самое большое количество заболевших в сутки с начала эпидемии было зафиксировано 5 февраля. 

 

Власти Китая впервые сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. 6 февраля госпиталь в Ухани подтвердил смерть от коронавирусной инфекции врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса.

Ли обратил внимание на новый вирус еще в конце декабря 2019 года: сначала он полагал, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии. Он опубликовал сообщение об этом в WeChat, после чего врача отчитали за распространение «ложных комментариев». Ли заболел коронавирусом в середине января, заразившись от одного из пациентов, которым оказывал помощь. 

 

По данным ВОЗ, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся – в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.

 

По состоянию на утро 7 февраля в Китае зафиксированы еще 73 смертельных исхода от новой коронавирусной инфекции, сообщает South China Morning Post. 387 пациентов за сутки излечились от болезни, а за все время существования коронавируса выздоровели более 1,3 тысячи человек.

 



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