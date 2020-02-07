Радио Свобода: пенсионера обвиняют в госизмене за то, что он торговал в Китае смазками для оружия

6 февраля Лефортовский суд Москвы продлил до 10 апреля арест пенсионеру Виктору Королеву, который был задержан по подозрению в госизмене около двух месяцев назад. Детали дела засекречены, однако Радио Свобода выяснило, что Королева, вероятно, арестовали из-за того, что он торговал в Китае уникальными нанотехнологичными сухими смазками. Их использует также Министерство обороны РФ.

Виктор Королев – 69-летний безработный пенсионер из Владивостока. Согласно базе данных юридических лиц «Контур.Фокус», в 2007 году он учредил во Владивостоке ООО «Экипаж» с основным видом деятельности «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами».

Радио Свобода удалось обнаружить еще одно юридическое лицо, связанное с Виктором Королевым, – Marina Co., Ltd, учрежденное в Харбинской экономической зоне новых технологий в Китае.

Если верить визитной карточке Королева, доступной в интернете, эта фирма, в которой он является или являлся генеральным директором, «занимается внедрением наукоемких технологий в Северо-Восточном Китае» и «имеет обширные связи с китайским бизнесом, с администрацией Харбинской зоны промышленного освоения новых технологий, а также в управлении науки и техники Харбина».

В тексте визитной карточки сказано, что Королев занимается продвижением в КНР смазочной технологии «Форум». Одноименная технология предлагается владивостокской компанией «Владфорум», которая является резидентом подмосковного технопарка «Сколково». Как следует из описания на сайте фирмы, это специальный порошковый смазочный материал, разработанный в конце 1980-х годов сотрудником Института химии Дальневосточного отделения академии наук Александром Цветниковым – он же является единственным учредителем «Владфорума». На сайте сказано, что технология смазки прошла успешные испытания на базе Харбинского политехнического университета, а военная серия добавок «Форум-В» была принята на вооружение Минобороны России.

«Forum – это единственная добавка, победившая в конкурсе Министерства обороны и получившая допуск к Государственной военной технике, а также получившая допуск Межведомственной комиссии РФ к применению на автотранспорте», – говорится на странице «Владфорума». Продукция на основе технологии Цветникова продается и в розницу, в том числе для смазки огнестрельного и холодного оружия.

То, что Виктор Королев продвигал в Китае именно разработку Александра Цветникова, подтверждает один из снимков из ныне замороженного аккаунта Королева в социальной сети «ВКонтакте» (копии этих фотографий сохранились на нескольких сайтах-агрегаторах). На нем Королев запечатлен в футболке с логотипом «Форума». Он совпадает с логотипом на сайтах, где продают смазки этой марки.

Адвокат Виктора Королева Артур Катанский заявил в Лефортовском суде 6 февраля, что его подзащитный не признает вины. Он также добавил, что тот «на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран». Других подробностей дела Королева ни ФСБ, ни адвокат не раскрывают.

Наибольшую известность среди дел о госизмене в России в последнее время получило дело ученого, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева: его обвиняют «в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Недавно 75-летний учёный, который тяжело болен, был выпущен из СИЗО, но обвинения с него не сняты.

Летом по подозрению в госизмене был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. В чем его обвиняют – также до сих пор неизвестно. Детали этих и других дел о госизмене обычно не разглашаются из-за режима секретности. По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​

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