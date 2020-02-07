Церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе

Церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе

07.02.2020, 11:06, Новости дня

Официальная церемония прощания с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом пройдет 24 февраля на арене клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс", за который игрок выступал с 1996-го по 2016 год.

По информации Los Angeles Times, дата прощания была согласована с вдовой Брайанта Ванессой. Также стало известно, что бывшему баскетболисту НБА установят мемориал.

Напомним, что 41-летний Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы. Вместе с ним потерпели крушение его 13-летняя дочка Джианна, пилот и семь пассажиров, находившихся на борту вертолета.

Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2008 году он был признан самым ценным игроком НБА. Кроме того, Коби дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика