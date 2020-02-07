Церемония прощания с Коби Брайантом состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе

Официальная церемония прощания с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом пройдет 24 февраля на арене клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс", за который игрок выступал с 1996-го по 2016 год.
По информации Los Angeles Times, дата прощания была согласована с вдовой Брайанта Ванессой. Также стало известно, что бывшему баскетболисту НБА установят мемориал.
Напомним, что 41-летний Коби Брайант погиб 26 января в результате авиакатастрофы. Вместе с ним потерпели крушение его 13-летняя дочка Джианна, пилот и семь пассажиров, находившихся на борту вертолета.
Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2008 году он был признан самым ценным игроком НБА. Кроме того, Коби дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).
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