Гендиректор Credit Suisse уходит в отставку на фоне скандала вокруг банка

Гендиректор Credit Suisse уходит в отставку на фоне скандала вокруг банка

07.02.2020, 11:06, Новости дня

Credit Suisse заявил, что принял отставку генерального директора Тиджана Тиама после скандала вокруг банка.

Новым гендиректором станет Томас Готштайн, который сейчас возглавляет швейцарское подразделение Credit Suisse.

Тиам уйдет в отставку после представления результатов банка за IV квартал и за весь 2019 год на следующей неделе.

Второй по величине банк Швейцарии оказался вовлечен в скандал с сентября, когда его бывший менеджер по управлению активами Икбал Хан, перешедший на работу в банк UBS, обнаружил слежку.

Проведенное Credit Suisse внутреннее расследование показало, что Тиам ничего не знал о слежке и что ответственным за нее был операционный директор Пьер-Оливье Буэ.

Буэ был уволен в конце прошлого года. Позднее выяснилось, что за руководителем отдела кадров Питером Герке тоже следили, в чем банк также обвинил Буэ.

"Я ничего не знал о слежке за двумя бывшими коллегами, — сообщил Тиам. — Я сожалею, что это произошло, такого никогда не должно было случиться".

Швейцарский финансовый регулятор FINMA начал собственное расследование после того, как Credit Suisse признал факт слежки за бывшим главой отдела кадров.

Источник: Вести



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