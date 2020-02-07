В Украине повысили тарифы на холодную воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, обнародованному на сайте, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

В частности, в Киеве тарифы (без НДС) на водоснабжение повышены на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (ранее – 9,86 грн), на водоотвод – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (ранее – 7,49 грн).

Как утверждают в своих заявлениях лицензиаты, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий водоснабжения. Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета уровня зарплат работникам этих предприятий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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