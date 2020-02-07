Гимнастка Солдатова в состоянии средней тяжести. Посещения запрещены

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь в НИИ Склифосовского. Врачи запретили посещение палаты гимнастки и оценивают, что Саша находится в "состоянии средней тяжести".

Источник, близкий к руководству Склифа, сообщил журналистам, что 21-летняя Солдатова находится не в обычной палате, а в психосоматическом отделении института скорой помощи, сообщает РИА Новости. Медики не дают информации, как проходит лечение и реабилитация гимнастки.

Накануне в ряде изданий появились сообщения, что Солдатова попала в больницу на фоне развившейся булимии и с резаными ранами обеих рук. Сама Александра, якобы, заявил репортерам, что "сделала глупость". Однако позже спортсменка опровергла информацию, что госпитализирована после попытки суицида. Гимнастка заявила, что просто "порезалась на кухне".

Сообщения о суициде одной из ведущих "художниц" РФ категорически опровергла и Ирина Винер, президент национальной федерации и главный тренер сборной, обвинив в распространении непроверенных данных "желтую прессу".

Но, кажется, если о суициде Солдатовой говорить не приходится, то проблемы с общим состоянием здоровья гимнастки на самом деле существуют. 8 сентября прошлого года Александра потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Тогда источники в сборной сообщили о проблемах гимнастки с весовыми показателями и питанием.

Источник: Вести

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