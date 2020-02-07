Полиция начала проверку инцидента с журналисткой и адвокатом в Грозном

Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента в гостинице «Континент», информирует УМВД по Грозному. Журналистка Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина заявили о нападении,
В УМВД сообщили, что в 2.00 «поступил звонок в дежурную часть полиции об инциденте в гостинице «Континент». Заявление было зарегистрировано, «в установленном порядке проводится проверка по данному факту», передает РИА «Новости».
Ранее «Новая газета» сообщила, что на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину якобы напали в холле и у входа в гостиницу в Грозном.
В свою очередь в Союзе журналистов РФ (СЖР) заявили, что «возмущены нападением на Елену Милашину и Марину Дубровину». Организация пообещала «следить за расследованием инцидента и ожидает, что в ближайшее время правоохранительные органы привлекут виновных в этом наглом нападении к предусмотренной законом ответственность», передает ТАСС.
Ранее в ХМАО начали проверку угроз в адрес журналиста.
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