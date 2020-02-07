Дочь Любови Успенской улетела к отцу в США после громкой ссоры с матерью

Дочь Любови Успенской улетела к отцу в США после громкой ссоры с матерью

07.02.2020, 11:04, Разное

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина улетела к отцу в США после громкого скандала. Певица вынуждена была принять решение наследницы и пожелала близким людям счастья.
Любовь Успенская сделала все возможное, чтобы помочь единственной дочери реализовать её желание. Она оплатила билета, попросила друзей в Америке, чтобы те встретили Плаксину в аэропорту. Её просьба была выполнена, и девушка уже дома, она в безопасности. Ожидавшим там её появления представителям СМИ взять интервью не удалось. Успенская не скрывает, что чувство обиды еще не прошло. Прежде всего, потому что артистка рассматривает все свои действия по отношению к дочери с точки зрения материнской заботы о её здоровье. Она хотела помочь окончить лечение Татьяны Плаксиной, которой, по словам певицы, необходимы операции после тяжелой травмы. «Из-за этого я и держала ее возле себя», — пояснила Любовь Успенская.

Вместе с тем она решилась рассказать о проблемах в отношениях с мужем бизнесменом Александром Плаксиным. 30-летний брак завершился полным крахом, в котором артистка обвиняет только мужа. Она говорит о его «черной энергетике», склонности к ссорам и шантажу. Зная о намерении супруги оформить развод, Плаксин всячески препятствовал её планам, уехав из Москвы год тому назад. Кроме того, Успенская не одобряет отношение супруга к дочери и считает, что он балует её деньгами и вседозволенностью. Пережитое волнение негативно отразилось на здоровье известной певицы, ей пришлось обратиться за помощью к медикам, которые говорят о проблемах с нервами.



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