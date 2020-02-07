Флагман Oppo Find X2 получит OLED-дисплей с очень узкими рамками

Китайская компания Oppo в ближайшие несколько недель готовится презентовать новый флагман Find X2. По информации инсайдеров, гаджет получит OLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и очень узкими рамками.
Сетевые источники показали защитное стекло грядущего флагмана Oppo Find X2. Судя по изображению, новинка выйдет с изогнутым дисплеем, но не настолько, чтобы называть его «водопадным». OLED-экран с разрешением WQHD+ загнут по боковым граням, а в верхнем левом углу разработчики разместили небольшое отверстие, в которое встроена селфи-камера. Немногим ранее инсайдеры также рассказывали о необычном расположении трёх датчиков основной камеры на тыльной стороне корпуса – в виде полукруга.
По некоторым данным, презентация флагмана Find X2 от Oppo пройдёт в Барселоне 22 февраля текущего года. Гаджет с несколькими «нетипичными» решениями и очень тонкими рамками не будет иметь выдвижных частей, а основная камера получит 10-кратный оптический зум.
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