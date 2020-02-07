Красота требует жертв: Селена Гомес вышла на красную дорожку в самом неудобном платье на свете

Над безупречными образами звезд на красных дорожках часами колдуют стилисты и визажисты, а им самим остается лишь с уверенностью во взгляде подать образ на красной дорожке. Вчерашним вечером Селене Гомес, которую пригласили на церемонию Hollywood Beauty Awards 2020, справиться с этой задачей было особенно непросто. Для выхода в свет стилист звезды Кейт Янг (та самая, которую сейчас все критикуют за наряды другой ее клиентки — Марго Робби) подобрала для нее платье нежно-розового цвета, которое скрывало в себе сразу несколько неудобств. Во-первых, низкая линия декольте грозила вот-вот оголить грудь певицы, во-вторых, заниженный крой рукава не давал Селене возможности пошевелить руками. Пошутить над этой ситуацией в духе «что-то пошло не так» Селена и ее стилист решили, сняв ролик в Instagram.

«Почему ты так сидишь?» — спрашивает Кейт Янг в видео.

«Потому что я не могу пошевелить руками!» — горестно отвечает Селена, делая лицо, которое можно трактовать как «Да, я неудачница».

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(@sel.newsarab)6 Фев 2020 в 7:36 PST

Селена Гомес В наградной сезон в подобные неловкие ситуации попадают многие звезды. Предстоящий «Оскар» таит в себе особенно много опасностей, ведь охотники с «пером» и фотоаппаратом не упустят ни один момент. Так, несколько лет назад сразу с двумя голливудскими селебрити случился конфуз на красной дорожке. Николь Кидман выбрала платье Armani Privé идеального фасона, но не учла один маленький момент: слишком тугие лямки, украшенные стразами и пайетками, впились Николь в спину и вызвали на коже аллергию. Актриса проявила находчивость: одно движение ножницами — и неудобные лямки превратились в комфортные завязки на шее. Изменения в образе Николь мало кто заметил, да и сама она не выглядела сильно расстроенной — скорее, напротив, гордилась своей изобретательностью. А Мэрайя Кери, расставшись с очередным бойфрендом, пустилась во все тяжкие, и на afterparty «Оскара» запомнилась всем очень, ну о-о-очень глубоким декольте.

Мэрайя Кери

Осознанно или сами того не желая, оказывались в подобных ситуациях и другие звезды. Одни, как Белла Хадид, Дженнифер Лоуренс, Крисси Тейген и Бехати Принслу, выбирали платья со слишком глубоким декольте или вырезом на подоле. Другие, как Дженнифер Лопес и Холли Берри, допускали просчет с материалом — слишком плотная ткань предательски подчеркивала гипергидроз. Третьи становились жертвами ветреной погоды и в результате светили нижним бельем: так случилось с Эммой Уотсон и Элизабет Олсен.

Чтобы увидеть конфузы этих и других звезд на красных дорожках, переходите в галерею.

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