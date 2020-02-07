Возлюбленная Криштиану Роналду исполнила страстный танец на сцене Sanremo Music Festival

Выросшая в провинции, на севере Испании, в простой рабочей семье, Джорджина Родригес и представить не могла, как скоро ее жизнь перевернется на 180 градусов. Встретив Криштиану Роналду в бутике Prada, где она работала продавцом, из никому не известной «симпатичной брюнетки» она превратилась в «ту самую», за которой следит весь мир. Вчера Джорджину пригласили на песенный конкурса Sanremo Music Festival, который в этом году отмечает 70-летие, предоставив ей возможность попробовать себе в качестве ведущей.

На сцене Джорджина появилась в трех обольстительных образах, от каждого из которых трудно было отвести взгляд. Впрочем, поразить гостей фестиваля она задумала не только своей красотой, но и талантом. В один момент возлюбленная футболиста появилась на сцене с партнером, исполнив вместе с ним страстный танец. Больше 10 лет своей жизни Джорджина отдала этому увлечению, и видится нам — не зря.

Джорджина Родригес на фестивале Sanremo Music Festival Возлюбленная Криштиану Роналду начала заниматься танцами в три года, когда жила с родителями в городе Хака, и завершила — в 17 лет, когда увидела, как ее тело меняется.

Я занималась классическим балетом. Каждый год Королевская академия Лондона приезжала и осматривала нас. Балет учит строгости во всех сферах жизни и требует ежедневных жертв. Это развило во мне стремление к прогрессу, однако я не хотела быть профессиональным танцором, к тому же мое тело видоизменялось, лишая меня возможности быть классической балериной. Я переехала в Мадрид учиться и работать в сфере моды. Балет — дорогая дисциплина и мои родители многим жертвовали ради меня. Я была ответственной дочерью, и хотела отблагодарить их.

— рассказывала Джорджина в интервью Grazia.

Своего увлечения Джорджина после встречи с Криштиану и рождения дочери не оставила. Напротив, она занимается импровизационной хореографией дома. Ее способности помогают ей и в развитии модельной карьеры. Минувшим летом, снимаясь в рекламном ролике нижнего белья, Джорджина танцевала перед камерой.

Джорджина Родригес на фестивале в Санремо

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