Власти Китая подтвердили смерть первого предупреждавшего о коронавирусе врача

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй выразил соболезнования родственникам умершего от коронавируса Ли Вэньляна – медика, который в декабре 2019 года первым предупредил коллег о появлении нового штамма.
При обнаружении вируса врач по ошибке принял его за вирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), позже ошибка была исправлена. Именно благодаря Вэньляну и его коллегам новость о появлении нового вируса быстро распространилась в соцсетях, передает «Интерфакс».
После появления первых сообщений Вэньляна задержали за «распространение слухов» и заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и серьезно нарушил общественный порядок.
Ранее СМИ уже сообщали о смерти Вэньляна, однако позже эта информация была опровергнута.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.
Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.
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