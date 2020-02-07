В Екатеринбурге создают карантинную зону для наблюдения за гражданами КНР

Власти создают на базе оздоровительного центра «Бодрость» в Екатеринбурге карантинную зону для прибывших из Китая граждан, чтобы не допустить распространения «уханьского коронавируса» Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Наблюдать за гражданами будут в течение 14 дней. Данные меры были приняты в соответствии с постановлением главного санитарного врача России.

В пресс-службе регионального Минздрава также добавили, что для выявления коронавируса на врачей медицинских организаций региона возложена дополнительная ответственность по тщательному сбору информации у обратившихся пациентов, особенно касательно пребывания на территории КНР и в странах Юго-Восточной Азии в течение последних двух недель.

Сегодня в аэропорт Кольцово прибывает последний самолет «Уральских авиалиний» из Пекина. Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса авиакомпания приостановит регулярные рейсы из КНР и обратно до конца марта.

Напомним, чрезвычайной ситуацией международного масштаба вспышку новой инфекции ВОЗ признала в конце января.

31 января первых зараженных обнаружили на территории России. Это граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщениям Роспотребнадзора, их состояние оценивается как стабильное. В ведомстве также заявили, что на данный момент больные изолированы, а их контакты проверены, поэтому риска распространения инфекции нет. Кроме России и Китая случаи регистрации зараженных подтверждены также в США, Канаде, Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Швеции, Финляндии, ОАЭ, Австралии, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке, Камбодже, Индии и некоторых других стран.

Ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

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