Лавров: Венесуэле необходим национальный диалог без предварительных условий

Лавров: Венесуэле необходим национальный диалог без предварительных условий

07.02.2020, 10:52, Новости дня

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему настаивает на необходимости «национального диалога без предварительных условий» для урегулирования политического кризиса в Венесуэле.

По словам Лаврова, в рамках турне по Латинской Америке он не везет с собой никаких предложений, направленных на уход президента Николаса Мадуро.

«Предложений мы не возим в другие столицы, мы всегда уважаем тех партнеров, с которыми мы имеем диалог», – сказал он на пресс-конференции в Мехико, куда он приехал после Гаваны и перед Каракасом.

Лавров заявил, что призывы к отставке Мадуро в качестве предварительного условия не являются полезными в интересах урегулирования кризиса, продолжающегося уже несколько лет и усугубившегося из-за выборов 2018 года.

США и еще 60 стран признали переизбрание Мадуро нелегитимным и признали временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Россия разделяет позицию Мексики, которая выступает против применения силы для урегулирования венесуэльского кризиса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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