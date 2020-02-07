Эксперт объяснил, почему Греция вспомнила об общей вере с Россией

«Очевидно, что Греции надо будет закупать газ. Желательно это делать по максимально выгодным ценам», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. Так он прокомментировал заявление главы греческого МИД Никоса Дендиаса о том, что Афины стремятся к улучшению отношений с Москвой, опираясь на давнюю историю и общую православную веру.

«Несмотря на трудности, которые возникали в российско-греческих отношениях, в том числе церковный вопрос, есть определенная экономическая заинтересованность во взаимодействии между Россией и Грецией. В первую очередь, с греческой стороны, потому что экономика страны ориентирована на экспорт товаров и услуг и достаточно сильно зависит от внешних энергетических поставок», – сказал заведующий сектором исследований Евросоюза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

Ранее глава греческого МИД Никос Дендиас заявил, что Афины стремятся к улучшению отношений с Москвой, опираясь на давнюю историю и общую православную веру. На уточняющий вопрос, находятся ли отношения между Россией и Грецией на нулевой точке, Дендиас трижды ответил «нет». При этом сам же глава греческой дипломатии признал, что отношения с Россией осложняет дело Александра Винника.

Министр фактически уклонился от темы межправославного конфликта из-за признания раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Дендиас заявил, что Греция не имеет отношения к позиции Константинопольского партиарха Варфоломея, который является турецким гражданином. Но Элладская (Греческая) церковь, имеющая статус государственной, еще в октябре поддержала Варфоломея и признала автокефалию ПЦУ.

Дендиас также ни словом не упомянул дипломатический и «шпионский» скандал, имевший место летом 2018 года, и закончившийся взаимной высылкой дипломатов.

По мнению Квашнина, Афины заговорили о налаживании отношений с Россией, будучи заинтересованы в поставках газа. Доля газа в энергобалансе Греции растет, особенно в связи с тем, что Греция объявила об отказе использования бурого угля в своей энергетике, напомнил эксперт. «Очевидно, что Греции надо будет закупать газ у других стран, в том числе и у России. Желательно это делать по максимально выгодным ценам. Поэтому этот вопрос для страны чрезвычайно важен и толкает греческое руководство на активизацию сотрудничества с Россией», – отметил историк.

Также он добавил, что Греция заинтересована в притоке российских туристов. Это один из главных доходов Греции. Кроме этого, страна заинтересована в привлечении российских инвестиций, но не в стратегически важные отрасли. В них предпочтение отдается инвестициям из европейских стран и США, подчеркнул собеседник.

«Есть почва для переговоров и реверансов со стороны греческого МИД в адрес России. В первую очередь в сфере экономики, потому что в политическом плане Греция начинает больше ориентироваться на партнеров по ЕС и НАТО, а также на другие страны Средиземноморья, такие как Египет и Израиль. С ними очень активно развивается взаимодействие в области безопасности, и его всячески поддерживают США. Поэтому в политической сфере вряд ли удастся преодолеть разногласия между Россией и Грецией, но в сфере экономики возможно сближение между странами», – резюмировал эксперт.

Накануне, в ходе церемонии вручения верительных грамот новому послу Греции в Москве Екатерине Насике президент РФ Владимир Путин, говоря об отношениях Москвы и Афин, подчеркнул: «Дальнейшее развитие взаимодействия отвечает интересам двух государств и, безусловно, соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о кризисе в отношениях РФ и Греции.

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