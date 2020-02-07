Белгородские власти опровергли заявления ФБК о закрытии стационара в больнице

Заявления Фонда борьбы с коррупцией о закрытии ночного стационара в детском отделении ЦРБ поселка Красная Яруга Белгородской области не соответствуют действительности, сообщили в Департаменте внутренней и кадровой политики региона.
В конце января в паблике «Команда Навального. Белгород» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сторонники Алексея Навального, ссылаясь на жителей Красной Яруги, утверждали, что местные власти якобы закрывают ночной стационар в детском отделении ЦРБ.
«Завтра же мы отправим официальный запрос в департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области с требованием объяснить происходящее», – говорилось в сообщении.
Через несколько дней сторонники Навального заявили, что после их публикации о закрытии ночного стационара «было принято решение оставить диспансер». Позже Леонид Волков в своем Telegram также сообщил, что штаб в Белгороде «отстоял диспансер» в детском отделении ЦРБ в Красной Яруге.
Однако, как выяснил RT, региональные власти и не собирались закрывать этот стационар.
«Сообщаем, что информация о закрытии ночного стационара в детском отделении ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» не соответствует действительности. Решение о закрытии отделений в ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» в 2019 году не принималось, мероприятий по закрытию отделений в медицинской организации в 2020 году проводить не планируется», – заявили в департаменте внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Там отметили, что по состоянию на 6 февраля детское отделение функционирует в штатном режиме.
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