Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

07.02.2020, 10:44, Новости дня

Президент Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в состав совета вошли 38 человек. Кроме президента, в состав вошли глава правительства Михаил Мишустин, а также помощник президента, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В совет также включены заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также утвержден состав президиума совета, в него вошли Мишустин, Белоусов, Орешкин, а также временно исполняющий обязанности главы департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов. Всего президиум насчитывает 18 человек.



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