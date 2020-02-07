В Украине приложение «Дія» установили более 300 тысяч раз

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что с момента старта государственного приложения «Дія» его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь. Об этом 6 февраля сообщил в Facebook руководитель ведомства Михаил Федоров.
На данный момент в приложение можно залить водительские права и техпаспорта на автомобили. Этой возможностью воспользовались около половины авторизовавшихся пользователей.
По состоянию на вечер 6 февраля 165 тысяч 936 граждан успешно получили отображение водительских удостоверений, еще 133 тысячи 671 человек могут видеть отображение техпаспорта на транспортное средство.
Статистика станом на цю хвилину:— 310 031 — успішні авторизації в Дії;— 165 936 — успішно відображено водійських…
Posted by Mykhailo Fedorov on Neljapäev, 6. veebruar 2020
6 февраля в Украине запустили мобильное приложение «Дія», в котором украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, планируется запуск в приложении электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты. Кроме того, в «Дії» будут цифровые версии студенческого и ученического билетов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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