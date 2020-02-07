В ВОЗ заявили о возможном снижении новых случаев заражения коронавирусом в Китае

Число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем. Об этом 6 февраля заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным програмам Майк Райан, пишет Reuters.
Он подчеркнул, что о прохождении пика эпидемии говорить пока рано. Райан добавил, что в китайским провинции Хубэй, откуда новый тип коронавируса начал распространяться, рост числа заболевших продолжается.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.
По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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