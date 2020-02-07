Кокорин опроверг переговоры с другими клубами

Кокорин опроверг переговоры с другими клубами

07.02.2020, 10:37, Новости дня

Российский нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин не ведет переговоров с другими клубами.

Издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров клуба «Балтика» Александра Шендерюка-Жидкова сообщило о том, что калининградцы ведут переговоры с Кокориным, чей контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

В настоящее время форвард находится на тренировочном сборе в Турции в расположении «Зенита-2», который играет в ПФЛ.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», – передает ТАСС слова Кокорина. На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

Напомним, «Зенит» этой зимой решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи», но сам он отказался туда переходить. В итоге стало известно, что футболист закончит сезон в «Зените-2», который выступает во второй по силе лиге российского чемпионата.

Позже СМИ сообщали, что Кокорин якобы собирается перейти в один из европейских клубов.



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