В Гонконге создали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

В Гонконге ученые разработали портативное устройство для быстрой диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Время анализа составляет 40 минут, пишет газета South China Morning Post.

Команда ученых во главе с профессором факультета физики гонконгского университета науки и технологии профессором Вэнь Вэйцзя разработала устройство за неделю, образец для тестирования поступил к ним 20 января из Пекинского центра по контролю и профилактики заболеваний. Прибор может одновременно тестировать до восьми образцов, для анализа используются образцы слизистой из полости носа.

По словам Вэнь Вэйцзя прибор может применяться не только в больницах, где чрезвычайно важна быстрая диагностика заболевания, но также на пунктах пограничного контроля и таможне. Прибор уже используется центрами по контролю и профилактике заболеваний в Шэньчжене, а также в Гуанчжоу (провинция Гуандун).

Университет в Макао работает над похожим прибором, который может выявлять новый вирус менее чем за 30 минут, даже на ранних стадиях заболевания. В настоящее время для диагностики коронавируса используется метод полимеразной цепной реакции. Время диагностики составляет около трех часов, сообщает ТАСС.

Текст:

Вести.Hi-tech

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет