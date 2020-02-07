«Спартак» с помощью ФИФА хочет взыскать деньги с «Крузейро» за аренду Роши

Бразильский клуб "Крузейро" до сих пор не расплатился с московским "Спартаком" за аренду нападающего красно-белых Педро Роши. В связи с этим представители московской команды обратились в Международную федерацию футбола с требование взыскать с бразильцев 750 тысяч евро.
Как сообщает Globo Esporte, руководство "Крузейро" по-прежнему надеется решить это вопрос со "Спартаком" напрямую, не вмешивая в спор ФИФА. Напомним, что бразильский клуб вылетел по окончании сезона во вторую лигу. На данный момент Роша выступает на правах аренды за "Фламенго".
25-летний футболист перешел из "Гремио" в "Спартак" летом 2017 года. За него красно-белые заплатили 12 миллионов евро.
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