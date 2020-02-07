Трамп обсудил коронавирус с Си Цзиньпином

Трамп обсудил коронавирус с Си Цзиньпином

07.02.2020, 10:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, беседуя в четверг с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил уверенность в силе и решимости Китая в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщают в Белом доме.

Как рассказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир, двое лидеров договорились продолжать активное взаимодействие и сотрудничество.

Трамп и Си Цзиньпин также подтвердили приверженность имплементации первой фазы торгового соглашения между двумя странами.



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